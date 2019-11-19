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Kayseri-doktoru darbettiği iddia edilen hasta yakını serbest bırakıldı

6 saat önce

Doktoru darbettiği iddia edilen hasta yakını serbest bırakıldıKayseri'de kimlikle ilaç yazdırma talebini geri çeviren aile hekimi Ali Has'ı (63) darbettiği iddia edilen hasta yakını Mustafa G. (35) gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Doktoru darbettiği iddia edilen hasta yakını serbest bırakıldı

Kayseri'de kimlikle ilaç yazdırma talebini geri çeviren aile hekimi Ali Has'ı (63) darbettiği iddia edilen hasta yakını Mustafa G. (35) gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Melikgazi ilçesi Seyitgazi Mahallesi Hayri Güldüoğlu Aile Sağlık Merkezi'nde dün meydana gelen olayda, fabrika işçisi Mustafa G., aile hekimine başvurup, kalp ve şeker hastası annesi Fadime G. için onun kimliğini göstererek ilaç yazdırmak istedi. Doktor Ali Has, hastayı görmeden ilaç yazamayacağını söyledi. Bunun üzerine Mustafa G., doktora saldırarak, yüzüne vurdu, göğsüne tekme attı. Sağlık merkezindeki çalışanların araya girmesiyle hasta yakını odadan çıkarıldı. Doktor Ali Has, polisi arayarak şikayette bulundu. Doktoru darp ettikten sonra kayıplara karışan Mustafa G., polis tarafından evinde gözaltına alındı. Mustafa G., işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(GÖRÜNTÜLER DÜN GEÇİLDİ)

HABER Yasin DALKILIÇKAYSERİ, (DHA)

Kayseri-doktoru darbettiği iddia edilen hasta yakını serbest bırakıldı

Melikgazi, Kayseri, Ali Has, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:21 Kaynak: DHA
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