Üye Girişi
Kayseri Eczacı Odası 50. Olağan Genel Kurulu başladı - Son Dakika

Kayseri Eczacı Odası 50. Olağan Genel Kurulu başladı

18.09.2021 17:30
Kayseri Eczacı Odası 50. Olağan Genel Kurulu başladı, System.String[]

Kayseri Eczacı Odası'nda 50 Olağan Genel Kurul heyecanı başladı.

Kayseri Eczacı Odası'nda 50 Olağan Genel Kurul heyecanı başladı.

Kentte bulunan bir otelde yapılan genel kurulda divan heyetinin oluşmasının ardından faaliyet raporları okundu. Kurulda konuşan SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül; genel kurulun hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. Mevcut Oda Başkanı Uğur Nuri Akın; meslek için daha iyi işler başarmak için tekrar aday olduklarını söyleyerek; "50. olağan genel kurulumuzu gerçekleştireceğiz. Bilindiği gibi 2 yılda bir seçimli olağan kongremize gidiyoruz. Bu sene de seçim senemiz. Umarım seçim sonucunun, genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepimiz meslek için uğraşıyoruz. Emeğimiz hep bu yönde. Bizler de bunu bilerek tekrardan aday olmaya karar verdik. Umarım mesleğimiz adına daha iyi işler başarmak bizlere nasip olur. Gerçekten çok zor bir süreçten geçtik, pandemi yaşadık. Umarım böyle bir süreçle bir araya gelmeyiz. Gerçekten yorulduk. Türkiye umarım güzel günlere biran önce kavuşur" ifadelerini kullandı.

Mevcut Başkan Uğur Nuri Akın ve Uğur Gençtürk'ün aday olduğu genel kurulda oy verme işlemi yarın yapılacak. - KAYSERİ

Kayseri Eczacı Odası 50. Olağan Genel Kurulu başladı
Kayseri Eczacı Odası 50. Olağan Genel Kurulu başladı
Kayseri Eczacı Odası 50. Olağan Genel Kurulu başladı
Kayseri Eczacı Odası 50. Olağan Genel Kurulu başladı
Kayseri Eczacı Odası 50. Olağan Genel Kurulu başladı

Sosyal Güvenlik Kurumu, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri Eczacı Odası 50. Olağan Genel Kurulu başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye Emekliler Derneği: Emeklilere yakacak ve gıda yardımı yapılmasını talep etti 17:38 Türkiye Emekliler Derneği: Emeklilere yakacak ve gıda yardımı yapılmasını talep etti Dev derbide Kanarya farka boğuldu! Cevat Soydaş Turnuvası'nda Galatasaray NEF, Fenerbahçe Beko'yu 91-75 yendi 17:32 Dev derbide Kanarya farka boğuldu! Cevat Soydaş Turnuvası'nda Galatasaray NEF, Fenerbahçe Beko'yu 91-75 yendi Azerbaycan uyruklu kadının ev sahibi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı 17:29 Azerbaycan uyruklu kadının ev sahibi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
TRT'den Rıdvan Dilmen açıklaması: Yüksek maaş iddiaları asla doğru değil 17:20 TRT'den Rıdvan Dilmen açıklaması: Yüksek maaş iddiaları asla doğru değil Bodrum'da kavurucu sıcağı gören denize koştu 17:11 Bodrum'da kavurucu sıcağı gören denize koştu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerine İmamoğlu'ndan yanıt: Gündem değiştirme çabasına alet olmayacağım 17:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerine İmamoğlu'ndan yanıt: Gündem değiştirme çabasına alet olmayacağım
Eski Survivor yarışmacısı Öykü Çelik annesiyle fotoğrafını paylaştı, herkes ablası zannetti 16:06 Eski Survivor yarışmacısı Öykü Çelik annesiyle fotoğrafını paylaştı, herkes ablası zannetti Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu 14:35 Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu

Son Dakika Haberleri
17:34 Market camını balyozla kırıp, sigara çaldılar
17:25 Evlilik yıldönümü kutlamaya giden çift kaza geçirdi: 2 kişi öldü, 2 çocuk yaralandı
17:21 Meteoroloji uyardı! İstanbul ve çevresi için sağanak yağış bekleniyor
17:19 TRT'den Rıdvan Dilmen açıklaması: Yüksek maaş iddiaları asla doğru değil
17:17 Yedek kulübesine çekilen Diagne, Fatih Terim'i hedef alan bir paylaşımda bulundu
17:16 İtalyan ekibinin hocası Maurizio Sarri ile Fatih Terim arasında geçen diyalog ortaya çıktı: Seninle tanışmak bir şeref
17:05 Bugün termometrenin 27 dereceyi gösterdiği Zonguldak'ta yarın yağmur bekleniyor
17:03 Son Dakika! İlker Başbuğ'dan ilk açıklama! Sitem dolu sözler sarf etti
17:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerine İmamoğlu'ndan yanıt: Gündem değiştirme çabasına alet olmayacağım
16:10 Beşiktaş'ta aksilikler devam ediyor! Antalyaspor maçında Rosier de forma giyemeyecek
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal karar: Hayırsız evlat vasiyetname ile mirastan men edilebilir Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal karar: Hayırsız evlat vasiyetname ile mirastan men edilebilir         
17:41
Market camını balyozla kırıp, sigara çaldılar Market camını balyozla kırıp, sigara çaldılar         
17:34
Brezilya'daki olumsuz iklim koşulları, Türkiye'de kahve fiyatlarını etkiledi Brezilya'daki olumsuz iklim koşulları, Türkiye'de kahve fiyatlarını etkiledi         
17:32
Evlilik yıldönümü kutlamaya giden çift kaza geçirdi: 2 kişi öldü, 2 çocuk yaralandı Evlilik yıldönümü kutlamaya giden çift kaza geçirdi: 2 kişi öldü, 2 çocuk yaralandı         
17:26
Yedek kulübesine çekilen Diagne, Fatih Terim'i hedef alan bir paylaşımda bulundu Yedek kulübesine çekilen Diagne, Fatih Terim'i hedef alan bir paylaşımda bulundu         
17:18
Son Dakika! İlker Başbuğ'dan ilk açıklama! Sitem dolu sözler sarf etti Son Dakika! İlker Başbuğ'dan ilk açıklama! Sitem dolu sözler sarf etti         
17:04
Ormanlık alanda 3 yeri ateşe veren şahıstan, Ormanlık alanda 3 yeri ateşe veren şahıstan, "Neden yakıyorsun?" sorusuna iki kelimelik cevap: Evimi yakıyorum         
16:16
London School of Economics, Türkiye'nin dış politikasını analiz etti: Tüm güçlü ülkeler, onlarla anlaşmak için sıraya giriyor London School of Economics, Türkiye'nin dış politikasını analiz etti: Tüm güçlü ülkeler, onlarla anlaşmak için sıraya giriyor         
15:44
Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu         
14:16
Türkiye'yi kırmızı listeden çıkaran İngiltere'nin kriterleri akıllarda soru işareti oluşturdu: AB'de uygulanan BioNTech aşısı farklı mı? Türkiye'yi kırmızı listeden çıkaran İngiltere'nin kriterleri akıllarda soru işareti oluşturdu: AB'de uygulanan BioNTech aşısı farklı mı?         
14:14
Kilime basıp kayarak cam balkona kafasını çarpan müteahhit, feci şekilde hayatını kaybetti Kilime basıp kayarak cam balkona kafasını çarpan müteahhit, feci şekilde hayatını kaybetti         
13:56
Koronavirüsün etkileri sonucu Toyota, parça sağlama problemi nedeniyle Japonya'daki 27 üretim bandını durduracak Koronavirüsün etkileri sonucu Toyota, parça sağlama problemi nedeniyle Japonya'daki 27 üretim bandını durduracak         
13:44
Bir dönemin en popüler modeli sosyal medyadan hüngür hüngür ağladığı anları paylaştı: Bu benim en çıplak halim Bir dönemin en popüler modeli sosyal medyadan hüngür hüngür ağladığı anları paylaştı: Bu benim en çıplak halim         
13:02
Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım         
11:17
Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı         
10:30
İranlı çift, Taksim meydanında kıyafet değiştirip fotoğraf çektirdi İranlı çift, Taksim meydanında kıyafet değiştirip fotoğraf çektirdi         
10:16
18 günlük eşine yatak odasında tecavüz etti! Dehşeti yaşatan koca, 18 günlük eşine yatak odasında tecavüz etti! Dehşeti yaşatan koca, "Ayrılırsan 2,5 liralık kurşuna bakar" demiş         
08:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2021 17:45:19. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri Eczacı Odası 50. Olağan Genel Kurulu başladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement