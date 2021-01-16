Kayseri Eczacı Odası Başkanı Akın: "Aşı karşıtlığını tamamen reddediyoruz" - Son Dakika

Kayseri Eczacı Odası Başkanı Akın: "Aşı karşıtlığını tamamen reddediyoruz"

16.01.2021 15:19

Kayseri Eczacı Odası Başkanı Akın: "Aşı karşıtlığını tamamen reddediyoruz" "Vatandaşlarımız bilimsel kaynaklara inansınlar" Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, korona virüsle mücadelede aşılanmanın başlamasıyla ilgili olarak, "Biz aşı karşıtlığını tamamen reddediyoruz.

Kayseri Eczacı Odası Başkanı Akın: "Aşı karşıtlığını tamamen reddediyoruz"

"Vatandaşlarımız bilimsel kaynaklara inansınlar"

KAYSERİ - Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, korona virüsle mücadelede aşılanmanın başlamasıyla ilgili olarak, "Biz aşı karşıtlığını tamamen reddediyoruz. Herhangi bilimsel bir kaynağa ve temele dayanmayan hiçbir açıklamayı kabul etmiyoruz" dedi.

Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, Çin'den gelen korona virüs aşısını vurdurdu. Aşı ile ilgili açıklamalarda bulunan Akın, aşılanma sürecinin Türkiye için iyi bir gelişme olduğunu söyleyerek, "Bunun sonucunda da ümit ediyorum ki pandemi sürecini en iyi şekilde atlatırız. Böylelikle korona virüsle mücadelenin de en önemli adımını atmış bulunuyoruz. Bakanımızda kendisinin aşı vurulmasıyla, bu aşıyı bizlere de teşvik ettiğini belli etti. Aşılamada da ilk olarak sağlık çalışanlarını öncelik verilen bir program çizildi. Sonrasında da tüm vatandaşlarımızı kademeli olarak aşılanacağını da bakanlığımızın belirtti. Bu bizler için çok önemli bir gelişme" dedi.

Akın, "Bu konunun özellikle altını çizmem gerekiyor. Aşı karşıtlığıyla alakalı da bizlerinde söyleyecek birçok şeyi olmalıdır. Biz aşı karşıtlığını tamamen reddediyoruz. Herhangi bilimsel bir kaynağa ve temele dayanmayan hiçbir açıklamayı kabul etmiyoruz. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu acil eylem planıyla acil bir şekilde faz-3 çalışmalarını tamamlayıp onay yazısını verdikten sonra tüm Türkiye'ye aşılar gönderilmeye başlandı. Sağlık Bakanlığımız ve bilim kurulumuz bu kadar yoğun mesai harcarken, aşı karşıtlığını anlamamız mümkün değil. Şu an radikal bir tedavi seçeneği olmadığından dolayı bizler aşılanmaya mecburuz. Bizlerde eczacılar olarak risk grubunda olduğumuz için aşılama yaptıracağız. Buradan tavsiyem, vatandaşlarımız bilimsel kaynaklara inansınlar. Bilim kurulumuza ve bakanlığımızın açıklamalarına inanın. Hangi kurum açıklama yaparsa yapsın, resmi otoriteden başka açıklamaların dikkate alınmaması gerekiyor. Sistemde açılmış durumda. Sağlık çalışanlarımıza öncelikli olarak aşılama yapılacak. Sonrasında vatandaşlarımız kademeli olarak planın içerisine dahil edilecekler. İnşallah bu süreci hızlı bir şekilde atlatırız ve eski özlediğimiz günlere de çabucak döneriz" şeklinde konuştu.

Kayseri Eczacı Odası Başkanı Akın: Aşı karşıtlığını tamamen reddediyoruz
Kayseri Eczacı Odası Başkanı Akın: Aşı karşıtlığını tamamen reddediyoruz
Kayseri Eczacı Odası Başkanı Akın: Aşı karşıtlığını tamamen reddediyoruz
Kayseri Eczacı Odası Başkanı Akın: Aşı karşıtlığını tamamen reddediyoruz

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Kayseri, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kayseri Eczacı Odası Başkanı Akın: 'Aşı karşıtlığını tamamen reddediyoruz' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuşmak isteyen ismi böyle uyardı: O mikrofonu milletvekilimize ver Arsenal ile sözleşmesini fesheden Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye hafta sonu imza atacağı ileri sürüldü Güzel model Anna Falchi, Lazio'nun Roma galibiyeti sonrası soyundu İki adamla aynı anda sözlenip, 60 bin TL dolandırdı: Ciddi düşünüyordum, evlenecektim 14 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunan market sahibine gözaltı! 1.5 yıldır devam ediyormuş Türk futboluna damga vuran G.Saray-Trabzonspor maçının hakemi Deniz Ateş Bitnel, yıllar sonra günah çıkardı Dünya, öz kızlarını 5 yıldır kafese kapatan aileyi konuşuyor! Kıyafetlerini yediği için çuval giydirmişler Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü ile İBB Sözcüsü Ongun Twitter'da atıştı
İmaj değiştiren Pınar Altuğ, adeta 10 yaş gençleşti İmaj değiştiren Pınar Altuğ, adeta 10 yaş gençleşti         
14:56
Erdoğan Manisa'daki enerji santrallerinin açılışını gerçekleştirdi: Yerli kaynaklarımıza dayalı enerji sistemi kuracağız Erdoğan Manisa'daki enerji santrallerinin açılışını gerçekleştirdi: Yerli kaynaklarımıza dayalı enerji sistemi kuracağız         
14:43
Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanımız müsaade ederse Şuşa'da ilkokul yaptıracağız Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanımız müsaade ederse Şuşa'da ilkokul yaptıracağız         
14:20
Merkel'in partisinin yeni genel başkanı Merkel'in partisinin yeni genel başkanı "Türk Armin" olarak bilinen Armin Laschet oldu         
13:53
Ananas yaprağından İHA üreten Malezyalı profesör, Türk üreticilerle çalışmak istiyor Ananas yaprağından İHA üreten Malezyalı profesör, Türk üreticilerle çalışmak istiyor         
13:22
Gelin ve damadın 'Gerdek partisi' sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti Gelin ve damadın 'Gerdek partisi' sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti         
13:05
Hastanede rüşvet skandalı! Hizmetli memurdan tutanağın iptali için 10 bin TL istendi Hastanede rüşvet skandalı! Hizmetli memurdan tutanağın iptali için 10 bin TL istendi         
12:39
Gökten başına servet yağdı! Evinin çatısına düşen göktaşına müşteri arıyor Gökten başına servet yağdı! Evinin çatısına düşen göktaşına müşteri arıyor         
11:38
MHP'li başkandan saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'la ilgili tepki çeken paylaşım MHP'li başkandan saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'la ilgili tepki çeken paylaşım         
11:12
Cumhuriyet tarihinin akaryakıta bağlı en büyük vergi kaçakçılığı operasyonu: 50 ilde, 220 gözaltı Cumhuriyet tarihinin akaryakıta bağlı en büyük vergi kaçakçılığı operasyonu: 50 ilde, 220 gözaltı         
10:39
Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı         
10:26
Hiç gitmediği Adıyaman'dan trafik cezası geldi, eşiyle arası bozuldu Hiç gitmediği Adıyaman'dan trafik cezası geldi, eşiyle arası bozuldu         
10:16
Baskına gelen ekipler bile inanamadı: 3'üncü katta kaçak doğumhane, 5'inci katta kaçak diş kliniği Baskına gelen ekipler bile inanamadı: 3'üncü katta kaçak doğumhane, 5'inci katta kaçak diş kliniği         
10:02
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, Çin aşısındaki yan etkileri tek tek sıraladı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, Çin aşısındaki yan etkileri tek tek sıraladı         
09:40
Çaycı Hüseyin lakaplı Alpaslan Özmol'un yeni imajı sosyal medyaya damga vurdu Çaycı Hüseyin lakaplı Alpaslan Özmol'un yeni imajı sosyal medyaya damga vurdu         
21:40
Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü         
19:27
Parkta soğuktan titrerken bulunan genç adam hiçbir yardımı kabul etmedi Parkta soğuktan titrerken bulunan genç adam hiçbir yardımı kabul etmedi         
15:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2021 15:36:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri Eczacı Odası Başkanı Akın: "Aşı karşıtlığını tamamen reddediyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei