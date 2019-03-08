Kayseri Eczacı Odası ve Türk Kadınlar Birliği'nden Fotoğraf Sergisi

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Kayseri'de Üretilen Klimalı Tabutlar 4 Bin TL'ye Satılıyor

Survivor 2019'un En İyisi Belli Oldu! Hikmet Tuğsuz, Zirveyi Kimseye Bırakmadı

Nusret'ten Dünyadaki Tüm Kadınlara Davet: Siz Olmasaydınız Biz Olmazdık