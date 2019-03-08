Kayseri Eczacı Odası ve Türk Kadınlar Birliği'nden Fotoğraf Sergisi
1 saat önce
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kayseri Eczacı Odası ve Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şube Başkanlığı üyelerinin ortaklaşa hazırlamış oldukları fotoğraf sergisi ziyarete açıldı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü
nedeniyle Kayseri
Eczacı Odası ve Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şube Başkanlığı üyelerinin ortaklaşa hazırlamış oldukları fotoğraf sergisi ziyarete açıldı. Atatürk
Evi Kayseri Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde açılan sergiye İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, Kayseri Eczacı Odası Başkanı Oğuzhan Ulutaş, Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Ayşe Uzunlu
ile çok sayıda sanat sever katıldı.
İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, "Günümüzde değerlerin hiçe sayılarak kadınlara şiddet uygulanması gerçekten de içler acısı bir durum. Bu gün dolayısıyla en azından acılara son verilmesi ile ilgili de uyarıda bulunalım. Bu sergiyi düzenleyen Eczacılar Odası'na ve Türk Kadınlar Birliği ile sanatçılarımıza teşekkür ediyorum" dedi ve sergiyi kadınlarla birlikte kurdele keserek ziyarete açtı.
Sergi hakkında bilgi veren Kayseri Eczacı Odası Genel Sekreteri Eczacı Uğur Nuri Akın, "Bu gün bizim için önemli bir gün. Yaşantımızın her anında bizlerle birlikte olan. Cumhuriyetimizin kuruluşunda odak noktasında, yeri geldiğinde Nene Hatun
yeri geldiğinde Zübeyde Hanım
olan bir neslin çocukları olmaktan gurur duyuyoruz. Son zamanlarda yaşadığımız talihsiz olaylar bizleri yaralamaktadır. En büyük temennimiz bu olayların son bulması, kadınların gerek yönetimde, gerek sanatta ve her konuda ön planda olmalarına yönelik olarak Türk Kadınlar Birliği ve Kayseri Eczacılar Odası olarak bir sergi açmaya karar verdik. Konusunun kadın olduğu 35 fotoğrafı Atatürk Evi Güzel Sanatlar Galerisinde sergiliyoruz." diye konuştu. - KAYSERİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:46 Kaynak: İHA
Kayseri'de Üretilen Klimalı Tabutlar 4 Bin TL'ye Satılıyor
Survivor 2019'un En İyisi Belli Oldu! Hikmet Tuğsuz, Zirveyi Kimseye Bırakmadı
Bakan Pekcan: Hal Yasası'nda Çalışmalar Bitti
Nusret'ten Dünyadaki Tüm Kadınlara Davet: Siz Olmasaydınız Biz Olmazdık