Kayseri Tarım ve Orman Müdürü Şahin'den elma üreten işletmeye ziyaret

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Yeşilhisar ilçesinde 2019 yılında 465 dekar alanda tesis edilen elma bahçesini gezdi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahin, işletme sahibi Furkan Çelik'ten tesisleri ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Gezdikleri tesisin Kayseri'deki tek parselde üretim yapan en büyük elma bahçesi özelliği taşıdığını belirten Şahin, şunları kaydetti:

" Türkiye'deki en önemli elma üretim merkezlerinden olan ilimiz, elma yetiştiriciliği yapılan iller arasında 5'inci sırada yer almaktadır. İlimizde yaklaşık 4,5 milyon civarında meyve veren ağacımız bulunmakta ve bunun yaklaşık yarısı Yeşilhisar ilçemizde yer almaktadır. Bu işletmemizde elma çeşitleri belirlenmiş, dölleyiciler ayarlanmış, gölgelikler, don önleme sistemi dahil tüm alt yapı unsurları tamamlanarak modern bir tesis kurulmuştur. İlimize böylesine modern bir tesis kazandırdıkları için kendilerine teşekkür eder, bereketli bir sezon olmasını dilerim."

İşletme sahibi Çelik ise 8 farklı elma çeşidi kullanılarak tesis ettikleri bahçede uzaktan kontrol edebildikleri otomasyon sistemi ile sulama yaptıklarını ve meteorolojik verilerin alındığı sistemlerin mevcut olduğunu aktardı.