Kayseri Emar Grup çalışıyor - Son Dakika

Kayseri Emar Grup çalışıyor

13.12.2020 09:33
Kayseri Emar Grup çalışıyor, System.String[]

Kayseri Emar Grup Futbol Kulübü yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Kayseri Emar Grup Futbol Kulübü yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kayseri Emar Grup FK, yeni sezon hazırlıklarını Sümer Stadı'nda günde tek antrenmanla sürdürüyor. Teknik Direktör Ferhat Kurnaz nezaretinde hazırlıklarını sürdüren Sarı-Siyahlı takımda keyifler ve moraller yerinde.

İlk kez mücadele edeceği Bölgesel Amatör Ligde Kayseri'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyor. Kayseri Emar Grup FK, hedefini yeni sezonda şampiyonluk olarak belirledi. Sarı-Siyahlılar bugünü izinli olarak geçirecek. - KAYSERİ

Kayseri Emar Grup çalışıyor
Kayseri Emar Grup çalışıyor
Kayseri Emar Grup çalışıyor

Amatör Lig, Spor Toto, Kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayseri Emar Grup çalışıyor - Son Dakika Spor


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