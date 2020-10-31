Kayseri Emar Grup FK çalışmalarını sürdürüyor

Kayseri Emar Grup FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kayseri Emar Grup FK, 2020-2021 sezonu için çalışmalarını aralıksız olarak Argıncık Stadı'nda sürdürüyor. Teknik Direktör Ferhat Kurnaz nezaretinde lif başlayacakmış gibi hazırlıklarını her geçen gün tempo artırarak devam eden Sarı-Siyahlılar bir yandan da Türkiye Futbol Federasyonundan gelecek kararı bekliyor. Gelecek karara göre plan ve hazırlıklarına göre hız vermesi bekleniyor. - KAYSERİ