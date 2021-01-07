Kayseri Emar Grup FK, teknik heyete takviye yaptı - Son Dakika

Kayseri Emar Grup FK, teknik heyete takviye yaptı

07.01.2021 10:12
Kayseri Emar Grup FK, teknik heyete takviye yaptı, System.String[]

Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele edecek olan Kayseri Emar Grup Futbol Kulübü, teknik heyete yaptığı takviyeyle gücüne güç kattı.

Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele edecek olan Kayseri Emar Grup Futbol Kulübü, teknik heyete yaptığı takviyeyle gücüne güç kattı. Emar Grup FK yönetimi, yardımcı antrenör ve kondisyoner olarak Emin Altındağ ile anlaştı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Liginde ilk kez mücadele edecek olan Kayseri Emar Grup Futbol Kulübü teknik kadroya yeni bir isim dahil etti. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sarı-Siyahlı takımda Teknik Direktör Ferhat Kurnaz'ın isteği doğrultusunda takımın yardımcı antrenörlüğe Emin Altındağ getirdi. Yapılan imza töreninde Başkan Emre Arıkan ve 2.Başkan Oğulcan Karahan yer alırken başarılı genç antrenör Emin Altındağ sözleşmeyi imzaladıktan sonra görevine başladı.

Kayseri Emar Grup Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, " Kulübümüz Atletik Performans antrenörlüğü görevi için UEFA A lisansına sahip olan Emin Altındağ ile anlaşmıştır. Camiamıza ve hocamıza hayırlı olsun" denildi. - KAYSERİ

Kayseri Emar Grup FK, teknik heyete takviye yaptı

Spor Toto, Altındağ, Kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayseri Emar Grup FK, teknik heyete takviye yaptı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Memurun istediği rüşvet pes dedirtti: 2 kangal sucuk, 1 kutu lokum Galatasaray'ın İrfan Can rüyası! Yapılan teklifler ortaya çıktı AK Parti'den ABD olaylarına ilişkin açıklama: Dünyaya verilebilecek en büyük zarardır Kolasinac, F.Bahçe'yle anlaşan Mesut Özil'in Schalke'ye dönebileceğini iddia etti Bursa'nın su ihtiyacını karşılayan Nilüfer Barajı'nda doluluk oranı yüzde 5'e düştü Direksiyon başında fenalaşan kanser hastası, aracını bırakmak istemedi Denizi olmayan kentte, mezralar arası ulaşımı denizaltı ile sağlıyorlar Son Dakika: ABD'de Kongre binası baskını sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi
Arazide ölü bulunan müzisyen Deniz Ayaz'ın katil zanlısı müzisyen arkadaşı çıktı Arazide ölü bulunan müzisyen Deniz Ayaz'ın katil zanlısı müzisyen arkadaşı çıktı         
10:19
ABD'deki olaylar sonrası demokrasi sorusu gelince, CNN International muhabirini apar topar yayından aldı ABD'deki olaylar sonrası demokrasi sorusu gelince, CNN International muhabirini apar topar yayından aldı         
09:57
'Timsah' Türkiye'ye geliyor! Lacoste Çorlu'da ayakkabı üretecek 'Timsah' Türkiye'ye geliyor! Lacoste Çorlu'da ayakkabı üretecek         
09:48
Vida'nın Mandzukic hayali gerçek oluyor! Vereceği yanıt bekleniyor Vida'nın Mandzukic hayali gerçek oluyor! Vereceği yanıt bekleniyor         
09:31
Komşuların Komşuların "ceviz kırma" kavgası kanlı bitti! Katili, komşuların lincinden polis kurtardı         
09:14
Yeni şarkısının heyecanını yaşayan Hadise, makyajsız halini paylaştı Yeni şarkısının heyecanını yaşayan Hadise, makyajsız halini paylaştı         
09:10
Varını yoğunu mutlu bir yuva hayali kurduğu kadına kaptırdı Varını yoğunu mutlu bir yuva hayali kurduğu kadına kaptırdı         
08:58
Aç kalan kurt sürüleri yerleşim bölgelerine inince vatandaşlar baltalarla nöbet tutmaya başladı Aç kalan kurt sürüleri yerleşim bölgelerine inince vatandaşlar baltalarla nöbet tutmaya başladı         
08:20
Rehin aldığı karısını katleden cani, kendi canına da kıymak istedi Rehin aldığı karısını katleden cani, kendi canına da kıymak istedi         
07:01
Tarihe tanıklık edeceksiniz! Fotoğraflarla saniye saniye ABD Kongresi baskını görüntüleri Tarihe tanıklık edeceksiniz! Fotoğraflarla saniye saniye ABD Kongresi baskını görüntüleri         
00:43
Ev halini paylaşan Duygu Özaslan, sevgilisinin kucağında verdiği pozla adından söz ettirdi Ev halini paylaşan Duygu Özaslan, sevgilisinin kucağında verdiği pozla adından söz ettirdi         
22:32
Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu         
21:44
Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı         
20:36
Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı         
20:09
Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti         
19:11
Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için "Leblebi, çekirdek" dedi, salonda alkış tufanı koptu         
19:02
At üzerinde mayolu poz veren Şevval Şahin, sosyal medyayı yıktı geçti At üzerinde mayolu poz veren Şevval Şahin, sosyal medyayı yıktı geçti         
18:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2021 10:40:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri Emar Grup FK, teknik heyete takviye yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei