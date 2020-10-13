Kayseri Emar Grup'tan 2 transfer - Son Dakika

Kayseri Emar Grup'tan 2 transfer

13.10.2020 09:10
Kayseri Emar Grup'tan 2 transfer, System.String[]

Kayseri Emar Grup FK kadrosuna 2 futbolcu daha kattı.

Kayseri Emar Grup FK kadrosuna 2 futbolcu daha kattı.

Türkiye Bölgesel Amatör Lig (BAL)'de mücadele verecek olan Kayseri Emar Grup FK, iki oyuncu transferi gerçekleştirdi. Kayseri Emar Grup FK, Mert Filiz ve Yusuf Öcek ile anlaşma sağladı.

Kayseri Emar Grup FK takımından yapılan açıklamada "BAL liginde büyük tecrübeye sahip orta saha oyuncusu Mert Filiz ile yapılan görüşmeler sonrasında anlaşma sağlanmıştır. Ayrıca 1997 doğumlu Yusuf Öcek ile de anlaşma sağlanmıştır. Camiamıza ve futbolcularımıza hayırlı olsun" denildi. - KAYSERİ

Kayseri Emar Grup'tan 2 transfer
Kayseri Emar Grup'tan 2 transfer

Amatör Lig, Futbolcu, Türkiye, Kayseri, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayseri Emar Grup'tan 2 transfer - Son Dakika Spor

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