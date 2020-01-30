Kayseri Emit'te Dünyaya Tanıtılıyor - Son Dakika
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Kayseri Emit'te Dünyaya Tanıtılıyor

6 saat önce

Dünyanın en büyük 4 turizm fuarından biri olan EMITT, 30 Ocak-2 Şubat 2020 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek 24. EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarında Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kayserili turizmciler yerini aldı.

Kayseri Emit'te Dünyaya Tanıtılıyor, System.String[]

Dünyanın en büyük 4 turizm fuarından biri olan EMITT, 30 Ocak-2 Şubat 2020 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek 24. EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarında Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kayserili turizmciler yerini aldı. 30 ülkenin ve ülkemizin önde gelen turizmcilerinin katıldığı fuarda İlimizi en iyi şekilde tanıtmak için çalışmalara başlandı.


İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun yaptığı açıklamada, "Yapılan hamlelerle turizm şehri olma yolunda önemli mesafeler kat eden Kayserimiz, Türkiye'nin, Doğu Akdeniz ve Avrasya'nın en büyük ve en önemli uluslararası turizm fuarı olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı(EMİTT)'ında Müdürlüğümüz ve Kayserimizin önde gelen turizmcilerin işbirliğinde en iyi şekilde tanıtılması için çalışmalar başlattık. Ülkemizin ve fuara gelen 30 ülkenin turizmcileri ile görüşüp gerekli bağlantıları yaparak şehrimizi dünyada tanıtmak ve şehrimize gelen turist sayısını artırmak amacındayız.


Bu tür organizasyonlarda İlimizin sahip olduğu turizm potansiyelinin, kültürel değerlerinin ve sanayi ürünlerinin tanıtımı açısından son derece önem arz etmektedir. Bu yüzden Turizm gelirlerinden şehrimize düşen payını artırmak için çalışacağız. Fuara katkıda bulunan herkese teşekkür ederim.


Ayrıca İstanbul TÜYAP- Beylikdüzü Fuar alanında İlimizin tanıtımının yapılacağı 2 nolu salonda bulunan standımıza tüm hemşerilerimizi davet ediyor ve katılımlarını bekliyoruz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Doğu Akdeniz, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:52 Kaynak: İHA
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