Son Dakika Haberleri: Kayseri Emlakçıyı Soyan 2 Kişiyi Güvenlik Kamerası Ele Verdi

Kayseri Emlakçıyı Soyan 2 Kişiyi Güvenlik Kamerası Ele Verdi

18 dakika önce

Emlakçıyı soyan 2 kişiyi güvenlik kamerası ele verdiKayseri'de, gece girdikleri iş yerinde bulunan laptop ile kasadaki bin 500 TL'yi alarak kaçan 2 kişi, güvenlik kamerasından kimlikleri belirlenerek yakalandı.

Emlakçıyı soyan 2 kişiyi güvenlik kamerası ele verdi

Kayseri'de, gece girdikleri iş yerinde bulunan laptop ile kasadaki bin 500 TL'yi alarak kaçan 2 kişi, güvenlik kamerasından kimlikleri belirlenerek yakalandı. Şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Olay, 4 gün önce gece saatlerinde Kocasinan ilçesi Yeni Mahallede bulunan emlakçıda meydana geldi. 2 kişi, taş ve ayakkabı ile iş yerinin camını kırarak içeriye girdi. İş yerinde kasada bulunan bin 500 TL ile laptopu alan şüpheliler, kayıplara karıştı. Sabah gelen iş yeri sahibinin ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Umut Y. ve Selahattin B., kaldıkları eve düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Evde yapılan aramada çalınan laptop ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Umut Y. ve Selahattin B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:59 Kaynak: DHA

Kayseri, 3. Sayfa
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