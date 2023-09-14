Emniyet\'teki tartışma cinayetle bitti! Silahına davranan polis memuru kurşun yağdırdı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru Şükrü K., husumetli olduğu lojmandan komşusu olan tekniker Süleyman S.'yi (35), çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'ndaki Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde meydana geldi. Polis memuru Şükrü K. ile aralarında husumet olan aynı lojmandan komşusu, emniyette görevli tekniker Süleyman S. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Şükrü K., beylik tabancası ile Süleyman S.'ye ateş etti.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Süleyman S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

GÖZALTINA ALDI

Süleyman S.'nin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından Şükrü K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.