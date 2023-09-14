Emniyet'teki tartışma cinayetle bitti! Silahına davranan polis memuru kurşun yağdırdı - Son Dakika

Emniyet'teki tartışma cinayetle bitti! Silahına davranan polis memuru kurşun yağdırdı

Emniyet\'teki tartışma cinayetle bitti! Silahına davranan polis memuru kurşun yağdırdı
Son Güncelleme: 14.09.2023 17:14

Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru Şükrü K., husumetli olduğu lojmandan komşusu olan tekniker Süleyman S.'yi çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından Şükrü K. gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru Şükrü K., husumetli olduğu lojmandan komşusu olan tekniker Süleyman S.'yi (35), çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'ndaki Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde meydana geldi. Polis memuru Şükrü K. ile aralarında husumet olan aynı lojmandan komşusu, emniyette görevli tekniker Süleyman S. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Şükrü K., beylik tabancası ile Süleyman S.'ye ateş etti.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Süleyman S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

GÖZALTINA ALDI

Süleyman S.'nin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından Şükrü K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Kocasinan, Kayseri, Suç, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Emniyet'teki tartışma cinayetle bitti! Silahına davranan polis memuru kurşun yağdırdı - Son Dakika


Son Dakika
18:08 CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı
17:52 Sivas Katliamı davasının düşürülmesine Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki: Buna karar denmez, olsa olsa suç ortaklığıdır
17:51 Barcelona'da Bojan Krkic altyapı futbol koordinatörlüğüne getirildi
17:40 Kocaelispor, dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Adrien Silva'yı renklerine bağlıyor
17:35 Sivas Katliamı davası zaman aşımından düştü
17:32 Afyonkarahisar'da Alzheimer hastası 89 yaşındaki adam, 83 yaşındaki eşini onlarca bıçak darbesiyle öldürdü
17:17 Emekli maaşlarına düzenleme ne zaman yapılacak? AK Parti ekim ve kasım ayını işaret etti
17:14 Emniyet'teki tartışma cinayetle bitti! Silahına davranan polis memuru kurşun yağdırdı
17:13 Fenerbahçe, Nazım Sangare'ye veda etti
16:59 Beşiktaş, 39 yaşındaki Gökhan İnler ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2023 18:29:24. #1.11#
SON DAKİKA: Emniyet'teki tartışma cinayetle bitti! Silahına davranan polis memuru kurşun yağdırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement