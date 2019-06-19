Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nden dolandırıcılık olaylarına karşı uyarı

Kayseri
İl Emniyet Müdürlüğü
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri; özellikle halkın yoğun olarak bulunduğu Cumhuriyet Meydanı
, Bankalar Caddesi, Kapalı Çarşı, Kazancılar Çarşısı ve Kuyumcular Çarşısı bölgesinde standlar açarak vatandaşlara bilgilendirmeler bulundu.
Vatandaşlara broşürler dağıtan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, olabilecek dolandırıcılık, hırsızlık, kapkaç ve sahte para olaylarına karşı vatandaşları dikkatli ve duyarlı olmaları, mağduriyet yaşamamaları konusunda uyardı. - KAYSERİ