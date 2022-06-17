Katılımcılar kurs süresince ev sahibi ülkedeki yaya mevzuatı, trafik kazalarına neden olan yaya kusurları, yayaların karşıdan karşıya geçiş kuralları, yollar üzerinde yapılan düzenlemeler gibi konularda eğitim aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Kayseri Emniyet Müdürlüğünün yetişkin eğiticileri Avrupa kursunu tamamladı - Son Dakika

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