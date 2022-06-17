Kayseri Emniyet Müdürlüğünün yetişkin eğiticileri Avrupa kursunu tamamladı

İl Emniyet Müdürlüğünün " Kayseri'de Yaya Öncelikli Yol Kullanımının AB Standartlarıyla Uyumlaştırılması" projesi kapsamında yetişkin eğiticiler Avrupa'da katıldıkları kursu tamamladı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, AB projesinin faaliyetleri çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğünden 5 personel, 5-11 Haziran 2022 tarihleri arasında Portekiz Braga şehrinde faaliyet gösteren BragaMob kurumunda 5 günlük kursa katıldı.
Katılımcılar kurs süresince ev sahibi ülkedeki yaya mevzuatı, trafik kazalarına neden olan yaya kusurları, yayaların karşıdan karşıya geçiş kuralları, yollar üzerinde yapılan düzenlemeler gibi konularda eğitim aldı.
Programı başarı ile tamamlayan katılımcılara sertifika verildi.
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