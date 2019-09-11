Kayseri Emniyet Müdürlüğü sporcularından başarı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen "İpeksi Dokunuşla Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi"ndeki sporcuların başarıları sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen proje, 12 farklı spor salonunda 12 tekvando antrenörü eşliğinde 4 bini lisanslı sporcu olmak üzere 4 bin 200 sporcu ile tekvando alanında devam ediyor.

2020 Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanan sporcular, 5-9 Eylül'de Sivas'da düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası'nda başarıya imza attı.

Sporculardan biri Türkiye üçüncülü, 2'si beşincilik, biri yedincilik elde etti.