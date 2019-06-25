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Kayseri Emniyet Müdürlüğünden Huzurevine Ziyaret

1 saat önce

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri halkın her kesimine hitap eden sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra ziyaretlere de devam ediyor.

Kayseri Emniyet Müdürlüğünden Huzurevine Ziyaret, System.String[]
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri halkın her kesimine hitap eden sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra ziyaretlere de devam ediyor.

Bu bağlamda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevinde bulunan yaşlıları ziyaret ederek burada onlarla sohbet etti. Kimi zaman neşeli kimi zaman da duygusal anların yaşandığı ziyarette yaşlıların anlatmış oldukları hayat hikayeleri polisleri duygulandırdı. Yaşlılarla yakından ilgilenen Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri onlarla birlikte şarkılar söylediler ve masa tenisi oynadılar.

Ziyaretten memnun kalan yaşlılar polis memurlarının ziyaretlerinin kendilerini çok mutlu ettiğini, polislerin kendileri ile evlatları gibi ilgi ve alaka gösterdiğini ifade ederek bu tür ziyaretlerin devamının gelmesini istediler. Ayrıca kendi elleriyle topladıkları meyvelerden polislere ikram ettiler. Ziyaret sonrası polislerle yaşlılar ziyaret hatırası olarak bol bol fotoğraf çektirdi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:08 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel
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