Kayseri'de öğretmenlere dijital okuryazarlık eğitimi verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de öğretmenlere dijital okuryazarlık eğitimi verildi

01.08.2022 17:48
Kayseri'de öğretmenlere dijital okuryazarlık eğitimi verildi

Kayseri Emniyet Müdürlüğünün Erciyes Üniversitesi (ERÜ) iş birliğinde yürüttüğü proje kapsamında halk eğitim merkezlerinde görevli öğretmenlere dijital okuryazarlık eğitimi verildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğünün Erciyes Üniversitesi (ERÜ) iş birliğinde yürüttüğü proje kapsamında halk eğitim merkezlerinde görevli öğretmenlere dijital okuryazarlık eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Şehit Başkomiser Rıfkı Ertuğrul Toplantı Salonu'nda düzenlenen programın açılışında konuşan ERÜ Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Aydın, projenin emniyet müdürlüğü ile üniversite işbirliğinde düzenlenen bir dizi eğitim seminerinden oluştuğunu söyledi.

Aydın, "Dijital Göçmenler için Dijital Yeterlilikleri Artırma: Dijital Bölünme ve Dijital Sosyal Eşitsizlikle Mücadele" başlıklı projenin, özellikle eğitim düzeyi düşük veya orta eğitim düzeyine sahip yetişkinlerin dijital okuryazarlık pratiklerini iyileştirmeyi amaçlayan bir yetişkin eğitimi projesi olduğunu kaydetti.

Programda Dijital Hayat Akademisi Direktörü Dr. Bilal Eren, "Dijital Çağda Hayatta Kalmak Konferansı" kapsamında dijital okuryazarlık eğitimi verdi.

Programa Kocasinan, Melikgazi, Talas ve Hacılar halk eğitimi merkezlerinde görevli öğretmenler katıldı.

YORUMLAR
500
Kayseri'de gazeteciler 'Dijital Çağda Hayatta Kalmak' konferansında buluştu Kayseri'de gazeteciler 'Dijital Çağda Hayatta Kalmak' konferansında buluştu Güven timleri 1 haftada 3 bin 257 şahsı sorguladı Güven timleri 1 haftada 3 bin 257 şahsı sorguladı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Erciyes, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de öğretmenlere dijital okuryazarlık eğitimi verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:19 İngiltere'de giydiği elbise nedeniyle restorana alınmayan genç kadın sosyal medyadan tepki gösterdi
17:15 Disney Plus dizisi Kaçış'ta rol alan İrem Helvacıoğlu burun estetiği yaptırdı
17:15 Kadın futbolcunun gol sevincini coşkulu yaşadı! Formasını çıkartıp tribünlere koştu
16:50 AK Partili Külünk, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi: Devlete hesap vermek zorunda
16:29 Sevilla'ya transfer olan Marcao basın toplantısında ağladı! Futbolcuyu "İdolün kim?" sorusu duygulandırdı
16:29 ABD'de akılalmaz olay! Marketten aldığı cipsten yılan fırladı
16:22 Şehzadeler Belediyesi'nde en düşük maaşın 8.216 TL'ye yükseltilmesi sonrası işçilerden belediye başkanına davullu zurnalı teşekkür
16:22 ABD'de köpek gezdirmeye çıkan kadına sokak ortasında tecavüz edildi!
16:15 Bakan Soylu cemevlerine yönelik saldırıları "Eski Türkiye'nin ayak izi" olarak duyurdu: "Planlı provokasyon" en ağır şekilde cezalandırılacaktır
15:55 CHP'li Engin Altay, canlı yayında açıkladı: Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız "Bay Kemal"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 17:48:15. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de öğretmenlere dijital okuryazarlık eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement