Aydın, "Dijital Göçmenler için Dijital Yeterlilikleri Artırma: Dijital Bölünme ve Dijital Sosyal Eşitsizlikle Mücadele" başlıklı projenin, özellikle eğitim düzeyi düşük veya orta eğitim düzeyine sahip yetişkinlerin dijital okuryazarlık pratiklerini iyileştirmeyi amaçlayan bir yetişkin eğitimi projesi olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Erciyes, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de öğretmenlere dijital okuryazarlık eğitimi verildi - Son Dakika

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