Kilis Emniyet Müdürü Karabulut, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Kilis Emniyet Müdürü Karabulut, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
29.12.2020 14:33
Kilis Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Kilis Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Karabulut, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ile yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerinde tercih yaptı.
Haber kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı" fotoğrafını seçen Karabulut, spor kategorisinde Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları", yaşam kategorisinde ise İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal" fotoğrafı için oy kullandı.
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