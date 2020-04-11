Kayseri Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, denetimleri inceledi - Son Dakika

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Kayseri Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, denetimleri inceledi
6 saat önce
Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından kentte oluşturulan polis noktalarında uygulanan tedbirleri denetledi.
Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından kentte oluşturulan polis noktalarında uygulanan tedbirleri denetledi.
İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından kentte oluşturulan kontrol noktalarında İl Emniyet Müdürü Karabörk denetleme yaptı.
Polis ekiplerine çalışmalarında başarı dileyen Karabörk, kontrol noktalarında durdurulan vatandaşlara da dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 03:08 Kaynak: AA
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