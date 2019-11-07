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Kayseri Emniyeti Çocuklara Kültür ve Tarih Gezisi Düzenledi

7 saat önce

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) "Geleceğe Atılan İmzalar Projesi" kapsamında, kısıtlı imkanlar nedeniyle il merkezine yönelik kültürel gezi programına daha önce katılmamış...

Kayseri Emniyeti Çocuklara Kültür ve Tarih Gezisi Düzenledi, System.String[]

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) "Geleceğe Atılan İmzalar Projesi" kapsamında, kısıtlı imkanlar nedeniyle il merkezine yönelik kültürel gezi programına daha önce katılmamış çocuklara Kayseri'nin tarihi yerleri gezdirildi.


Proje kapsamında, 12 ilçeden toplam 240 öğrenci servislerle ilçelerden alınarak Kayseri'ye getirildi. Sabah kahvaltısı ile başlayan etkinlikte öğrenciler; Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polisler ve rehberler eşliğinde Hunat Cami, Cumhuriyet Meydanı, Anadolu Medeniyetler Müzesi gibi tarihi yerleri gezerek bilgiler aldı.


Ayrıca Erciyes'te teleferiğe binen, Kadir Has Stadyumunu gezen öğrenciler son olarak sinemaya giderek vizyondaki filmleri izledi. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:16 Kaynak: İHA
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