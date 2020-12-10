Kayseri Emniyeti down sendromlu Neriman için harekete geçti - Son Dakika

Kayseri Emniyeti down sendromlu Neriman için harekete geçti

Kayseri'de polis ekipleri, down sendromlu Neriman Canpolat'a sürpriz yaparak doğum gününü evlerinin önünde kesikleri pastayla kutladı.

Kayseri'de polis ekipleri, down sendromlu Neriman Canpolat'a sürpriz yaparak doğum gününü evlerinin önünde kesikleri pastayla kutladı. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşayan down sendromlu 17 yaşındaki Neriman Canpolat'ın ailesi, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne ulaşarak kızlarının polisleri çok sevdiğini ve doğum gününde yanlarında görmek istediğini belirtti. Bunun üzerine harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, doğum günü pastasını alarak Neriman'ın evine gitti. Kapıyı açan Neriman ise, karşısında polisleri görünce büyük mutluluk yaşadı. Doğum günü pastasının üzerindeki mumları üfleyen Neriman Canpolat, ekiplere teşekkür etti. Korona virüs tedbirlerinin de uygulandığı kutlamada, polis ekipleri down sendromlu Neriman'a hediyeler verdi. Neriman Canpolat'ın ailesi de, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür etti. - KAYSERİ

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