Kayseri Emniyetinden 110 personelle 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayseri Emniyetinden 110 personelle 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi - Son Dakika

Kayseri Emniyetinden 110 personelle 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi

6 saat önce

Kayseri'de haklarında yakalama emriyle aranan 27 şahsın yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 30 adrese 110 polis memurunun katılımıyla operasyon düzenlendi.

Kayseri Emniyetinden 110 personelle 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, System.String[]

Kayseri'de haklarında yakalama emriyle aranan 27 şahsın yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 30 adrese 110 polis memurunun katılımıyla operasyon düzenlendi.


Edinilen bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yürütülen 42 ekip ve 110 personelin katıldığı operasyonda; Konut Dokunulmazlığını İhlal, Hırsızlık suçlarından Niğde, Adana, Antalya, Mersin, Sivas ve Kahramanmaraş illerinde hırsızlık eylemlerini gerçekleştiren 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.P.'de yakalanarak gözaltına alındı.


Operasyonlar çerçevesinde yağma, hırsızlık, resmi evrakta sahtecilik, hükümlü veya tutuklunun kaçması, basit yaralama, silahla tehdit, dolandırıcılık gibi olaylara karışan, haklarında 1 yıl ila 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan A.D., S.T., A.S., K.K., E.Ö., H.K., Ö.P., A.C., M.S., V.S., M.A. yakalanarak gözaltına alındı.


Yakalanan zanlılar haklarındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:04 Kaynak: İHA
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