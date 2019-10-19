Son Dakika Haberleri: Kayseri Emniyetinden DEAŞ'a gece operasyonu: 6 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Kayseri Emniyetinden DEAŞ'a gece operasyonu: 6 gözaltı

Kayseri Emniyetinden DEAŞ'a gece operasyonu: 6 gözaltı

2 saat önce

Kayseri'de polis ekiplerinin gece saatlerinde düzenlediği DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alınırken, 'Abdo' kod adlı bir DEAŞ üyesinin polise yakalanmamak için kimlik çıkarmadığı tespit edildi.

Kayseri Emniyetinden DEAŞ'a gece operasyonu: 6 gözaltı, System.String[]

Kayseri'de polis ekiplerinin gece saatlerinde düzenlediği DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alınırken, 'Abdo' kod adlı bir DEAŞ üyesinin polise yakalanmamak için kimlik çıkarmadığı tespit edildi.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan koordineli çalışmada, Suriye ve Irak'ta terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 kişi tespit edildi. Gece yarısı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu H.A.H., M.I., A.E.M., S.E.E., H.E.Ş. ve Abdo K.'yı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, Abdo K.'nın polise yakalanmamak için kimlik çıkarmadığını tespit etti. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.


Gözaltına alınan 6 kişi emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:45 Kaynak: İHA
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