Son Dakika Haberleri: Kayseri Emniyetinden Deaş Üyelerine Şafak Operasyonu: 4 Gözaltı

Kayseri Emniyetinden Deaş Üyelerine Şafak Operasyonu: 4 Gözaltı

18 dakika önce

Kayseri emniyetinden DEAŞ üyelerine şafak operasyonu: 4 gözaltıKAYSERİ - Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri Emniyetinden Deaş Üyelerine Şafak Operasyonu: 4 Gözaltı, System.String[]
Kayseri emniyetinden DEAŞ üyelerine şafak operasyonu: 4 gözaltı

KAYSERİ - Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Suriye ve Irak'ta bulundukları dönemde DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 4 kişinin yakalanması için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda Irak uyruklu S. Alkurdi ve Suriye uyruklu A.A. Alahmad, S.Ömer ve A.Hachamdu yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:26 Kaynak: İHA

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