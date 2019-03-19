Kayseri Emniyetinden Deaş Üyelerine Şafak Operasyonu: 4 Gözaltı
18 dakika önce
Kayseri emniyetinden DEAŞ üyelerine şafak operasyonu: 4 gözaltıKAYSERİ - Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Kayseri
emniyetinden DEAŞ üyelerine şafak operasyonu: 4 gözaltı
KAYSERİ - Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Suriye
ve Irak
'ta bulundukları dönemde DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 4 kişinin yakalanması için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda Irak uyruklu S. Alkurdi ve Suriye uyruklu A.A. Alahmad, S.Ömer ve A.Hachamdu yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:26 Kaynak: İHA
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