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Kayseri Emniyetinden Gençlere Keman Kursu

1 saat önce

Kayseri İl Emniyeti Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü tarafından 20 öğrenciye Keman Kursu verildi.

Kayseri Emniyetinden Gençlere Keman Kursu, System.String[]

Kayseri İl Emniyeti Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü tarafından 20 öğrenciye Keman Kursu verildi.


Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Geleceğe Atılan İmzalar" ÇOGEP Projesi kapsamında; çocukların boş zamanlarını iyi değerlendirebilmeleri, zararlı alışkanlıklardan korunması ve beceri yeteneği yüksek çocukların tespit edilerek müzik aleti çalmasının öğretilmesi amacıyla 4 ay süresince keman kursu eğiticileri tarafından keman kursu verildi.


Kurs sonunda öğrencilerin ve ailelerinin katılımıyla kapanış programı düzenlendi. Düzenlenen programda görüşleri dile getiren kursiyer öğrenciler ve velileri; Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne keman kursu düzenlenmesinden dolayı teşekkür ettiler. Kurs sonunda Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kursiyerlere keman hediye edildi. - KAYSERİ

Kayseri İl Emniyeti Müdürlüğü, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:03 Kaynak: İHA
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