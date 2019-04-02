Kayseri Emniyetinden Kitap Yardımı
48 dakika önce
Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından 7 okula 3 bin 500 kitap dağıtımı yapıldı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü
tarafından 7 okula 3 bin 500 kitap dağıtımı yapıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "İpeksi Dokunuşla Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi" kapsamında tekvando eğitiminin yürütüldüğü 7 okula 3 bin 500 kitap verildi.
Okullara verilen ansiklopedi, bilimsel yayınlar, romanlar ve hikayelerin bulunduğu kitaplardan öğrenciler faydalanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:09 Kaynak: AA
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