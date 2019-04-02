Son Dakika Haberleri: Kayseri Emniyetinden Kitap Yardımı

Kayseri Emniyetinden Kitap Yardımı

48 dakika önce

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından 7 okula 3 bin 500 kitap dağıtımı yapıldı.

Kayseri Emniyetinden Kitap Yardımı, System.String[]
Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından 7 okula 3 bin 500 kitap dağıtımı yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "İpeksi Dokunuşla Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi" kapsamında tekvando eğitiminin yürütüldüğü 7 okula 3 bin 500 kitap verildi.

Okullara verilen ansiklopedi, bilimsel yayınlar, romanlar ve hikayelerin bulunduğu kitaplardan öğrenciler faydalanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:09 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel
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