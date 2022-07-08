Ölümlü ve yaralamalı trafik kazaları başta olmak üzere yaşanabilecek olumsuzların önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşlar, dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyarıldı. Ekipler, denetimlerini dron destekli de devam ettiriyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kurban Bayramı öncesi trafik denetimi - Son Dakika

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