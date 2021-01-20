Kayseri emniyetinin asayiş faaliyetleri - Son Dakika

Kayseri'de son bir ayda meydana gelen asayiş olaylarında gözaltına alınan 583 şüpheliden 204'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 15 Aralık-14 Ocak tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp, Ahlak, Hırsızlık, Oto Hırsızlık, Cinayet, Yankesicilik ve Dolandırıcılık ile Aranan Şahıslar büro amirliklerince gözaltına alınan 583 kişiden 204'ü tutuklandı.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda kayıp 96 kişiden 85'i bulundu, 11 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 267 olayda yasal işlem yapılan 445 kişiden 30'u tutuklanırken uyuşturucu madde bulundurmak suçundan araması olan 19 kişiden 6'sı da tutuklandı.

Kent genelinde geçen ay kontrol edilen 96 bin 837 araçtan 20 bin 80'ine idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan çocuklara yönelik çalışmalar neticesinde tespit edilen 7 aileye, "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan, 44 kişiye ise Kabahatler Kanunun ilgili maddesinden işlem yapıldı.

Öte yandan, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, 2 bin 137 bilgilendirme faaliyetinde bulunuldu, 90 sosyal yardım faaliyeti, 10 sosyal etkinlik ve 29 suç mağduru vatandaşa destek ziyareti gerçekleştirildi.