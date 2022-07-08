Kayseri emniyetinin asayiş faaliyetleri - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri emniyetinin asayiş faaliyetleri

08.07.2022 17:52
Kayseri emniyetinin asayiş faaliyetleri

Kayseri'de haziran ayında meydana gelen asayiş olaylarında gözaltına alınan 820 şüpheliden 247'si tutuklandı.

Kayseri'de haziran ayında meydana gelen asayiş olaylarında gözaltına alınan 820 şüpheliden 247'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 1-30 Haziran tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çeşitli suçlardan gözaltına alınan 820 kişiden 247'si tutuklandı.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda kayıp 108 kişiden 98'i bulundu, 10 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasal işlem yapılan 237 kişiden 54'ü tutuklandı.

YORUMLAR
500
Dilendirilen 8 çocuğun ailesine işlem yapıldı Dilendirilen 8 çocuğun ailesine işlem yapıldı Kayseri TDP 1 ayda 6 bin 720 vatandaşa ulaştı Kayseri TDP 1 ayda 6 bin 720 vatandaşa ulaştı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri emniyetinin asayiş faaliyetleri - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:52 Cristiano Ronaldo Manchester United'ı sildi! Yeni takımı neresi olacak?
17:16 Uğur Karakullukçu ve Sofiane Feghouli sosyal medyada tartıştı: İki yüzlüsün
17:12 Japon polisi suikastın gerekçesini duyurdu: Saldırgan, Abe'nin örgütle bağlantısı olduğuna inandığı için cinayeti işledi
16:47 Premier Lig'in durdurulamayan yıldızı Jack Wilshere, 30 yaşında futbolu bıraktı
16:17 Doktor Ekrem Karakaya'yı hastanede öldüren katilin babası: Çocuğumdan çok doktora üzülüyorum
16:13 Şov dünyasının önde gelen ismi Acun Ilıcalı'nın avukat cübbesiyle sözde nikah kıyması tepki çekti! Baro özür bekliyor
16:10 Kalp krizinden korktuğu için 60 kilo veren ambulans şoförü kalp krizi geçirerek öldü
16:05 Galatasaray'dan imzanın yıl dönümünde Fatih Terim paylaşımı: İmparatorumuzun kazandırdıklarıyla gurur duyuyoruz
16:00 Cuma hutbesinde TTB'nin doktorları greve çağırmasına tepki: Oğlun ölecek doktor da dedi ki git grevdeyiz, öldürmez misin sen?
15:53 Akbank'ta yine arıza çıktı! Müşteriler tepki gösterdi, banka özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 18:09:22. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri emniyetinin asayiş faaliyetleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement