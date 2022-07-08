Kayseri'de haziran ayında meydana gelen asayiş olaylarında gözaltına alınan 820 şüpheliden 247'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 1-30 Haziran tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çeşitli suçlardan gözaltına alınan 820 kişiden 247'si tutuklandı.
Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda kayıp 108 kişiden 98'i bulundu, 10 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasal işlem yapılan 237 kişiden 54'ü tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri emniyetinin asayiş faaliyetleri - Son Dakika