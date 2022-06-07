Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda ise 91 olayda 145 kişiye yasal işlem yapıldı, hakimliği sevk edilen 43 zanlıdan ise 38'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1-31 Mayıs döneminde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 3 kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs ve buluntu ceset olayına ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kaynak: AA

Narkotik, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri emniyetinin asayiş faaliyetleriyle ilgili bilgilendirmede bulunuldu - Son Dakika

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