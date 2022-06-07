Kayseri emniyetinin asayiş faaliyetleriyle ilgili bilgilendirmede bulunuldu - Son Dakika
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Kayseri emniyetinin asayiş faaliyetleriyle ilgili bilgilendirmede bulunuldu

07.06.2022 17:28
Kayseri emniyetinin asayiş faaliyetleriyle ilgili bilgilendirmede bulunuldu

Kayseri'de mayıs ayında meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Kayseri'de mayıs ayında meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1-31 Mayıs döneminde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 3 kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs ve buluntu ceset olayına ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince işlem yapılan 114 olayda yakalanan 132 zanlıdan 23'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince haklarında çeşitli suçlardan yakalama ve UYAP aranması bulunan 534 kişi yakalandı, adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 224'ü tutuklandı.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda ise 91 olayda 145 kişiye yasal işlem yapıldı, hakimliği sevk edilen 43 zanlıdan ise 38'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Narkotik, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri emniyetinin asayiş faaliyetleriyle ilgili bilgilendirmede bulunuldu - Son Dakika

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