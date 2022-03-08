Kayseri Emniyetspor Kulübü Malatya'dan madalya ile döndü - Son Dakika
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Kayseri Emniyetspor Kulübü Malatya'dan madalya ile döndü

08.03.2022 18:04
Kayseri Emniyetspor Kulübü Malatya'dan madalya ile döndü

"İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi" kapsamında tekvando eğitimi alan Kayseri Emniyetspor Kulübü sporcuları, Malatya'dan madalya ile döndü.

"İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi" kapsamında tekvando eğitimi alan Kayseri Emniyetspor Kulübü sporcuları, Malatya'dan madalya ile döndü.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya'da düzenlenen Gençler Gruplar Tekvando Turnuvası'na Kayseri Emniyetspor Kulübü de katıldı.

Turnuvaya katılan 7 sporcudan 2'si altın, 2'si gümüş, 1'i de bronz madalya kazandı.

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Toplum Destekli Polislik, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri Emniyetspor Kulübü Malatya'dan madalya ile döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri Emniyetspor Kulübü Malatya'dan madalya ile döndü - Son Dakika
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