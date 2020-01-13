Son Dakika › Güncel › Kayseri erciyes, hafta sonu 53 şehirden 90 bin ziyaretçiyi ağırladı - Son Dakika
Kayseri erciyes, hafta sonu 53 şehirden 90 bin ziyaretçiyi ağırladı
6 saat önce
KAYSERİ Erciyes, hafta sonu 53 şehirden 90 bin ziyaretçiyi ağırladı.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 06:13 Kaynak: DHA
KAYSERİ Erciyes, hafta sonu 53 şehirden 90 bin ziyaretçiyi ağırladı
Son Dakika Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler Moskova'da Suriye-Rusya-Türkiye toplantısı iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan katıldı Son dakika: Ankara'daki YHT kazasında karar açıklandı Kanaatkar tutumuyla büyük takdir toplayan Hasan isimli genç için Ankara Valiliği harekete geçti