KAYSERİ Erciyes Kayak Merkezi'nde 'çığ' eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel KAYSERİ Erciyes Kayak Merkezi'nde 'çığ' eğitimi - Son Dakika

KAYSERİ Erciyes Kayak Merkezi'nde 'çığ' eğitimi

16 dakika önce

Erciyes Kayak Merkezi'nde 'çığ' eğitimi KAYSERİ'deki Erciyes Kayak Merkezi'nde, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan acil tıp uzmanı ve akademisyenlerden oluşan 10 kişilik ekip için çığ eğitimi düzenlendi.

KAYSERİ Erciyes Kayak Merkezi'nde 'çığ' eğitimi, System.String[]

Erciyes Kayak Merkezi'nde 'çığ' eğitimi

KAYSERİ'deki Erciyes Kayak Merkezi'nde, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan acil tıp uzmanı ve akademisyenlerden oluşan 10 kişilik ekip için çığ eğitimi düzenlendi.

Türkiye Acil Tıp Derneği'nce (TATD) gerçekleştirilen 2 gün sürecek eğitimin açılışına Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Doğa Tıbbı Çalışma Grubu Başkanı Öğretim Görevlisi Feridun Çelikmen de katıldı. TATD Doğa Tıbbı Çalışma Grubu Başkanı Feridun Çelikmen, son dönemde ülkede üst üste çığ olayları yaşandığını hatırlatarak "Barınak yapmak ve hipotermi gibi konuları anlatmak için Acil Tıp Derneği ile bir eğitim kampı düzenledik. Türkiye Acil Tıp Derneği Türkiye'de ilk defa böyle bir şey yapıyor. Burada amaç doğada kaybolduğunuzda hayatta kalabilme becerisini arttırmak ve barınak yapmaktan tutun hipotermi dediğimiz ölümcül olan vücut ısısının aşırı düşmesinin nasıl engellenebileceği konusunda bilgi vereceğiz. Çığda arama ve kurtarma faaliyetleri ve çığda nasıl risk analizi yapılabilir, bunlarla ilgili amacımız farkındalık oluşturmaktır. Sahada ne yapılacağını burada göstermek istiyoruz" dedi.

2 günlük eğitimde 10 kişilik ekibe çığ farkındalığı, önlemler, doğada hayatta kalma becerisi, arama kurtarmanın ilkeleri, hipotermi hakkında teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek. Doğa tıbbı ile ilgili kapsamlı eğitimlerin verileceği programda ayrıca dağcıların, kayakçıların maruz kalabileceği çığlar, kayak tesisi gibi alt yapının üzerine düşen çığlarda arama ve kurtarma faaliyetlerine ilişkin alınabilecek önlemler hakkında bilgiler de verilecek.


İl Sağlık Müdürlüğü, Kayak Merkezi, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 09:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tatilciler akın etti! Kartepe yolunda 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
Irak'ta ABD Büyükelçiliği'nin yakınına füze düştü Yasa dışı yollarla Türkiye'den çıkarılan iki tarihi eser Türkiye'ye yeniden kazandırıldı İlahiyat profesörünün "Açılış duasını hiç bilmiyorum" sözleri Numan Kurtulmuş'u şaşırttı

Son Dakika Haberleri
09:10 Kerimcan Durmaz Kuşadası'nı salladı
03:41 Serdar Ortaç; Jinekolog değil göbek hastasıyım
01:41 Engin Altan Düzyatan'dan dikkat çeken karar!
00:47 Aşk Adası programı ile tanınan ünlü sunucu Caroline Flack, evinde intihar etti
00:42 O Ses Türkiye'nin şampiyonu belli oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 09:59:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KAYSERİ Erciyes Kayak Merkezi'nde 'çığ' eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]