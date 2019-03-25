Kayseri Erciyes Masterler, Niğde'de Şampiyon Oldu
50 dakika önce
Orta Anadolu Masterler Federasyonu final maçları Niğde'de yapıldı.
Orta Anadolu Masterler Federasyonu final maçları Niğde'de yapıldı. Dört takımın katıldığı final maçları sonunda Kayseri Erciyes Masterler şampiyonluk ipini göğüsledi.
Orta Anadolu Masterler Federasyonu tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonun finalleri Niğde'de yapıldı. Finallere Kayseri Erciyes Masterler, Mersin Karacailyas, Adana Güneşi ve Ceyhan Doğuş takımları katıldı. Yapılan müsabakalar sonrasında Kayseri Erciyes Masterler ile Mersin Karacailyas takımları kaldı. Final mücadelesinde rakibini 3-2 mağlup eden Kayseri Erciyes Masterler şampiyonluk kupasını kazanan takım oldu. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:22 Kaynak: İHA
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