Kayseri Erciyes'te 2019 Hedefi Kayakçı Sayısını 2 Katına Çıkarmak

Türkiye
'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes
2018 yılında 2 milyona yakın ziyaretçiyi ağırladı. Uluslararası birçok şampiyonaya ev sahipliği yapan Erciyes'te 2019 hedefi yıllık 200 bin olan kayakçı sayısını 2 kat artırmak ve daha çok şampiyonaya ev sahipliği yapmak. Kayseri
Büyükşehir Belediyesinin önemli yatırımlarından olan Erciyes Kayak ve Kış Sporları Merkezi 2019 yılı ile birlikte hedeflerini büyüttü. Geçtiğimiz yıl 200 bini kayakçı olmak üzere 2 milyon ziyaretçi ağırlayan Erciyes birçok dünya ülkesinden misafir ağırlıyor. Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı
yaptığı açıklamada, Erciyes'i farklı nedenlerle ziyaret eden misafir sayımız yaklaşık 2 milyon civarındaydı. 200 bin civarında da kayakçı vardı. Biz her sene kayakçı sayısını yüzde 50 artırıyoruz. Bunu turnike dönüşlerinden birebir takip edebiliyoruz. Gelen insan sayısı da Erciyes'e mangal yakmak, keyifli bir atmosferi tercih etmek için çok sayıda misafirimiz var. Bizim açımızdan gelen misafirlerimiz çok değerli ama Büyükşehir Belediyemizin esas yatırımları kayak ve kar sporları esaslı yapıldı. Kayakçıların ve snowboarçıların eşitler içerisinde birinci olarak imtiyazları var. Pistlerimizde o noktada çaba sarf edilerek her gün hazırlanıyor şeklinde konuştu.
Dünyadan gelecek misafirlerin değerli olduğunu belirten Cıngı, Büyükşehir Belediyesinin bu yatırımları yapmasının ana hedefi şehrimizi bir turizm ve aynı zamanda şehrimize ekonomik sosyal katkı sağlamaktır. Şu an da görüyoruz, Kayseri merkezinde çok sayıda yabancı hem otelde kalıyor, kiralama yapıyor, yemek yiyor. Kayseri son 2-3 yıldır yabancı turistlerle çok ciddi pay alıyor. Bizim hedefimiz yabancı ülke sayısını artırmak. Öncelikli olarak Erciyes'teki otel kapasitesini büyütmek. Yavaş yavaş Dünya kayak merkezi olma yolunda hızla ilerlemek. Her geçen sezon bu hedefimize biraz daha yaklaşıyoruz. 4-5 sen önceki hafta sonu yoğunluğunu şu an da hafta içi her hangi bir günde görmek mümkündür. diye konuştu.
SNOWKAYT KUPASI 1-3 MART'TA
Ocak ayından dünya snowkayt kupasına ev sahipliği yapacaklarını ifade eden Cıngı, Biz bu yatırımı yaptıktan sonra Dünya spor camiasına Erciyes'i tanıtmak için uluslararası birçok aktivite yaptık. Avrupa
kupaları ile başladık. Akabinde dünya kupaları yaptık. Bu senede inşallah çok farklı aktivitelere Erciyes Dünya spor camiasının özellikle kayak camiasının gündeminde olan mart ayında dünya snowkayt kupasını yapacağız. Özellikle Erciyes paraşüt kayağı olarak isimlendirilen snowkayt için çok ideal bir mekan. Her yıl rutin olarak çok sayıda yabancı misafirimiz var. 11-13 Ocak'ta Avrupa kar voleybolu kupası yapıyoruz.Türkiye'de ilk defa Erciyes'te başlamıştı. Artık geleneksel hale geldi. Erciyes'te lokal ve uluslararası faaliyetler devam edecek. dedi.