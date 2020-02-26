Kayseri erciyes'te çığ tatbikatı - Son Dakika
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Kayseri erciyes'te çığ tatbikatı

7 saat önce

Erciyes'te çığ tatbikatıKAYSERİ'de, 2200 rakımlı Erciyes Kayak Merkezi'nde 244 personelin katılımıyla çığ tatbikatı yapıldı.

Erciyes'te çığ tatbikatı

KAYSERİ'de, 2200 rakımlı Erciyes Kayak Merkezi'nde 244 personelin katılımıyla çığ tatbikatı yapıldı.

'Afet Müdahale Planı' çerçevesinde, Erciyes Kayak Merkezi'nde yapılan çığ tatbikatına, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye, polis, sağlık, Kızılay ve Erciyes A.Ş.'den 244 personel katıldı.

Tatbikatta senaryo gereği, Erciyes Kayak Merkezi'ne gelen 4 kayakçının üzerine çığ düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip ile 2 arama kurtarma köpeği ve 30 araç gönderildi. Olay yerine ulaşan ekipler, bölgede arama faaliyetlerine başladı. Yerleri tespit edilen 4 kişiden 2'si kar kütlelerinin altından yaralı, 2'si ise ölü olarak çıkarıldı. Yaralı 2 kişi, AFAD'a ait amfibik araçlarla ambulanslara götürüldü. Yaklaşık bir saat süren tatbikat başarıyla tamamlandı.

'ÖNEMLİ OLAN KOORDİNASYONUN SAĞLANMASI'

Vali Yardımcısı Zekeriya Güney, AFAD İl Müdürlüğü'nün koordinesinde tüm kurumların katılımıyla tatbikat yaptıklarını söyleyerek, Tatbikatlarda önemli olan kurumlar arası koordinasyonların sağlanması. Sahada kimin ne iş yapacağının önceden bilinmesi ve bu plan doğrultusunda çalışılması son derece önemli. Sizlerin de gördüğü gibi arkadaşlarımız özverili bir şekilde tatbikatı gerçekleştirdi. Tabi ki son zamanlarda ülkemizde bu tür afetler oluyor. Olmaması en büyük temennimiz ama olduğu zamanda en hızlı şekilde nasıl müdahale edeceğimizi burada gördük. Tatbikatın değerlendirmesini arkadaşlarımız kendi aralarında yapacaklar dedi.

Kayseri erciyes'te çığ tatbikatı

Kayak Merkezi, Erciyes, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:41 Kaynak: DHA
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