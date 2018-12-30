Kayseri Erciyes'te Eşler Arası Kızak Çekme Yarışması Yapıldı
35 dakika önce
Erciyes Kayak Merkezinde evli çiftlerin geleneksel Erciyes müsabakasının ilk elemesi 'Artık çekilmez oldun' eşler arası kızak yarışmasında erkekler, eşlerini kızakla yukarı çekip birlikte bitiş çizgisine ulaşmak için kıyasıya mücadele etti.
Erciyes
Kayak Merkezinde evli çiftlerin geleneksel Erciyes müsabakasının ilk elemesi 'Artık çekilmez oldun' eşler arası kızak yarışmasında erkekler, eşlerini kızakla yukarı çekip birlikte bitiş çizgisine ulaşmak için kıyasıya mücadele etti. Etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Kış sezonu boyunca bir birinden farklı aktivitelere ev sahipliği yapan Erciyes misafirlerine eğlenceli ve keyifli bir hafta sonu yaşatmaya devam ediyor. Bu yıl 2'ncisi düzenlenen Artık Çekilmez Oldun yarışması 12 çiftin katılımı ile gerçekleşti. Tekir bölgesindeki kızak alanında gerçekleşen etkinlikte eşler piste çıktı. Kayseri
Erciyes A.Ş tarafından düzenlenen yarışmada erkekler, eşini kızakla yokuştan çektikten sonra hiç ara vermeden, yukarıdan aşağı doğru eşiyle birlikte kızakla kayarak bitiş çizgisine ulaşmak için çaba sarf etti. Hırs ve eğlencenin bir arada olduğu etkinlikte kimi erkekler eşlerini kızakla çekmede zorlanırken, kimisi de yarışı yarıda bıraktı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı yarışmada Kübra ' Mustafa Özbek
birinci, Neslihan ' Necmettin Kambur çifti ikinci, Zeynep ? Oğuz Oğuzhan çifti ise üçüncülüğü elde etti. Dereceye giren çiftlere ödüllerini Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik
ve Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı
takdim etti.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:16 Kaynak: DHA
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