Kayseri erciyes'te hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika

Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonunda yoğunluk yaşandı.

Kayseri'deki 2200 rakımlı Erciyes Kayak Merkezi'ne hafta sonu yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. Toplam 1200 yatak kapasiteli kayak merkezinde otellerde doluluk oranı yüzde yüze yaklaştı. Çevre il ve ilçelerden günübirlik gelenlerle birlikte pistlerdeki yoğunluk da üst seviyeye çıktı. Ziyaretçilerin kimisi kayak yaparken kimisi snowboard yaptı kimisi de kızaklarla kaydı.

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Erciyes hafta içi ve hafta sonu olmak üzere büyük bir yoğunluk yaşıyor. Haftanın her günü pistlerimiz dolup taşıyor. Direkt uçuş seferleri ile de yurtdışından gelen yoğun bir misafir akımı olunca yoğunluk artıyor. Komşu illerimizden çok yoğun bir misafir akını gerçekleşiyor. Hafta sonu bu karın berraklığında günübirlik veya yatılı bir şekilde Erciyes'i tercih ediyorlar. Hafta sonumuz yoğun geçiyor. Pistlerimizin yoğun olduğunu söyleyebiliriz" dedi.