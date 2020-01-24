Kayseri erciyes'te kayak ve snowboard eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri erciyes'te kayak ve snowboard eğitimi - Son Dakika

Kayseri erciyes'te kayak ve snowboard eğitimi

7 saat önce

Erciyes'te kayak ve snowboard eğitimiERCİYES Kayak Merkezi'nde kayak ve snowboard eğitimi veren Veysel Değirmenci (62) 3 yaşından 80 yaşına kadar herkesin kayak yapmayı öğrenebileceğini söyledi.

Erciyes'te kayak ve snowboard eğitimi

ERCİYES Kayak Merkezi'nde kayak ve snowboard eğitimi veren Veysel Değirmenci (62) 3 yaşından 80 yaşına kadar herkesin kayak yapmayı öğrenebileceğini söyledi.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak eğitimleri veriliyor. 2200 rakımlı kayak merkezinde sömestir nedeniyle de yoğunlık yaşanıyor. Kayak öğrenmenin zor olmadığını belirten kayak eğitmeni Veysel Değirmenci, "Erciyes'e gelerek kayak eğitimi alacaklar kişilerin belgeli kayak antrenörlerinden eğitim alabilirler. Kayak ve snowboard kolay bir spordur. Önyargısız bakmalarını istiyoruz. Teknik eğitim ve öğretim olarak önce düz alanlarda daha sonra eğimi fazlalaştırarak eğitim veriyoruz. Kayak öğrenmek çok kolaydır. Süreç olarak 1.5-2 saat içerisinde insanlar kayak üzerinde nasıl gideceklerini ve duracaklarını öğreniyorlar. 3 yaşından 80 yaşına kadar herkes kayak öğrenebilir. Öncelikle ayak şekillerini nasıl yapacaklarını gösteriyoruz. Kayak yüksek rakımda yapıldığı için sağlık olarak faydası da var" şeklinde konuştu.

Kayak yapmanın sağlık açısından faydalı olduğunu kaydeden Değirmenci, "Kayak gibi sporlar yüksek yerlerde yapıldığı için insan vücuduna faydası var. Hücreler yenileniyor, mutluluk hormonu artıyor ve alyuvarlar yenileniyor. Kayak severleri doktorsuz ve reçetesiz yaşamaları için Erciyes Kayak Merkezi'ne davet ediyoruz. Erciyes turizm alanında da çok gelişti. Bu anlamda emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.

Kayseri erciyes'te kayak ve snowboard eğitimi

Kayak Merkezi, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'daki depremden yürek burkan görüntü! Çocuklarını korumak için kendisini siper etti
Son Dakika: Elazığ'daki depremde hasar gören binada doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı Prof. Dr. Feyzi Bingöl, Elazığ depremini günler öncesinden tahmin etti TRT 2 ekibi Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 23:12:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri erciyes'te kayak ve snowboard eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]