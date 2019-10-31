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Kayseri erciyes'te kurtarma tatbikatı yapıldı

6 saat önce

Erciyes'te kurtarma tatbikatı yapıldıKayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi'nde teleferikten kurtarma tatbikatı yapıldı.

Erciyes'te kurtarma tatbikatı yapıldı

Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi'nde teleferikten kurtarma tatbikatı yapıldı.

Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da düzenlenen tatbikata, Erciyes A.Ş. Pist Güvenlik ve Arama Kurtarma ekipleri ile birlikte AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Turkuaz Arama Kurtarma ve 112 sağlık ekiplerinden oluşan 60 kişi katıldı. Senaryo gereği, 2 teleferikte mahsur kalan 4 kişi Erciyes A.Ş. Pist Güvenlik Arama ve Kurtarma ekipleri ile JAK ekipleri tarafından başarıyla kurtarıldı. Tatbikat sonrası konuşan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Bütün teleferiklerimiz, karlama sistemlerimiz ve sahada kış ile yaz turizminde kullanmış olduğumuz teknik ekipmanlarımız gayet yeterli. Tabi ki en son teknolojiyi kullansak da biz Erciyes A.Ş. olarak negatif durumlara hazır olmaya ve bütün kazalara karşı tedbirli olmaya gayret ediyoruz dedi.

Erciyes Kayak Merkezinde gelen ziyaretçilerin herhangi bir aksilikle karşılaşmaması için çalıştıklarını kaydeden Cıngı, Bu ekibimiz, teleferiklerde bulunan misafirlerimizi sağlıklı ve problemsiz bir şekilde tahliye etmek için özel eğitim aldı. Burada asayişin sağlanması ve gelen misafirlerin huzurlu zaman geçirmesi için jandarmamız görev yapıyor. Bunun dışında 112 Acil Servis ekipleri ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz diye konuştu.

Kayseri erciyes'te kurtarma tatbikatı yapıldı

Kayak Merkezi, Kayseri, Erciyes, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 03:15 Kaynak: DHA
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