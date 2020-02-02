Kayseri-erciyes'te, yarıyıl tatilinin son gününde yoğunluk - Son Dakika
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Kayseri-erciyes'te, yarıyıl tatilinin son gününde yoğunluk

7 saat önce

Erciyes'te, yarıyıl tatilinin son gününde yoğunlukTÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde aileler, sömestr tatilinin son gününü kayak yaparak, değerlendirdi.

Erciyes'te, yarıyıl tatilinin son gününde yoğunluk

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde aileler, sömestr tatilinin son gününü kayak yaparak, değerlendirdi.

Türkiye'nin dört bir yanından sömestrde Kayseri'ye gelen tatilciler, Erciyes Kayak Merkezi'ni tercih etti. Yarıyıl tatilinde, 2 bin 200 rakımlı kayak merkezinde, 1200 yatak kapasiteli otellerin tamamı doldu. 34 pistin bulunduğu kayak merkezindeki yoğunluk, tatilin son gününde de devam etti. Aileler, sömestr tatilinin son gününü çocuklarıyla birlikte kayak yaparak, değerlendirdi. Teleferiğe binmek isteyenler ise metrelerce kuyruk oluşturdu.

Kayseri-erciyes'te, yarıyıl tatilinin son gününde yoğunluk

Kayak Merkezi, Kayseri, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 02:45 Kaynak: DHA
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