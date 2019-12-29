Kayseri erciyes, yılbaşında yüzde 100 dolu - Son Dakika
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Kayseri erciyes, yılbaşında yüzde 100 dolu

6 saat önce

Erciyes, yılbaşında yüzde 100 doluKAYSERİ'deki Erciyes Kayak Merkezi'nde yılbaşı tatili için yapılan rezervasyonlarla tesisler ve oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Erciyes, yılbaşında yüzde 100 dolu

KAYSERİ'deki Erciyes Kayak Merkezi'nde yılbaşı tatili için yapılan rezervasyonlarla tesisler ve oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Rusya, Ukrayna ve Polonya'dan gelen çok sayıda turistin de yılbaşını Erciyes'te geçireceği öğrenildi.

Erciyes Kayak Merkezi'ndeki otellerin doluluk oranı, yeni yıla sayılı günler kala yüzde 100'e ulaştı. Kayak merkezinde bulunan tesisler ve diğer otellerde yılbaşı için yer kalmadı. Rusya, Ukrayna ve Polonya'dan gelen çok sayıda turistin de yılbaşını Erciyes'te kutlayacağı öğrenildi.

Erciyes Kayak Merkezi'nde bir otelin genel müdürlüğünü yapan Mahmut Akar, Türkiye'de en fazla kar oranına sahip dağın Erciyes olduğunu belirterek, "Sezon, aralık ayı itibariyle başladı. Şu anda 1 metreyi aşkın kar var. Pistlerimizdeki kar oranı ise çok daha yüksek. Şu an Türkiye'de en yüksek kar oranı Erciyes'tedir. Bu da bizim doluluk oranlarımıza yansıyor. Şu an yüzde 100 doluluk oranına ulaştık. Yarıyıl tatili dönemine kadar tamamen doluyuz. Otelimizde yılbaşına özel çeşitli etkinliklerimiz olacak" dedi.

'YILBAŞI ERCİYES'TE HAREKETLİ OLACAK'

Erciyes'teki bir otelde Müşteri İlişkiler Müdürü olarak görev yapan Ümmü Irmak ise yılbaşına özel çeşitli programlar hazırladıklarını söyledi. Irmak, "Yılbaşında otelimiz ve Erciyes çok hareketli olacak. Misafirlerimize canlı müzik ve gala yemeği hizmeti sunacağız. Sabahın ilk ışıklarına kadar hizmetimiz devam edecek. Şu anda otelimiz yüzde 90 oranında dolu. Tatil rezervasyonlarımız devam ediyor, yeni yılda doluluk oranımız tam doluluğun üstüne çıkmak üzere" diye konuştu.

Kayseri erciyes, yılbaşında yüzde 100 dolu

Kayak Merkezi, Yılbaşı, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 01:04 Kaynak: DHA
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