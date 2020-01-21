Kayseri erciyes yolunda kar güzelliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri erciyes yolunda kar güzelliği - Son Dakika

Kayseri erciyes yolunda kar güzelliği

6 saat önce

Erciyes yolunda kar güzelliğiKAYSERİ'de etkili olan kar yağışı ile birlikte Erciyes yolu ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı.

Erciyes yolunda kar güzelliği

KAYSERİ'de etkili olan kar yağışı ile birlikte Erciyes yolu ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı.

Gece saatlerinde Kayseri'de yağmaya başlayan kar yağışı, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Erciyes'te de etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte Erciyes yolunda ve çevresinde güzel görüntüler oluştu.

Kayseri erciyes yolunda kar güzelliği

Kayseri, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:36 Kaynak: DHA
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