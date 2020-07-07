KAYSERİ Eski ortağı tarafından bıçaklanan kasap, hayatını kaybetti - Son Dakika

Eski ortağı tarafından bıçaklanan kasap, hayatını kaybetti

Kayseri 'de para meselesi yüzünden çıkan kavgada, eski ortağı Vedat Kaplan tarafından bıçaklanan kasap Emin Erciyes (40), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vedat Kaplan ile kavgaya karıştığı belirlenen çalışanı M.L. (27) adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Kocasinan ilçesi Hocaahmet Yesevi Mahallesi Dikendere Sokak'ta meydana geldi. Kasap Emin Erciyes ile eski ortağı Vedat Kaplan arasında, para meselesi yüzünden çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgaya Vedat Kaplan'ın yanında çalışan M.L. de dahil oldu. Kavga sırasında Vedat Kaplan, yanında getirdiği bıçakla Emin Erciyes'i bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Emin Erciyes, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede tedaviye alınan Emin Erciyes, doktorların tüm müdahalesine karşın gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan Vedat Kaplan ile M.L., emniyetteki sorguları sonrası adliyeye sevk edildi.