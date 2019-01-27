Kayseri Eşler Arasında Artık Çekilmez Oldun Yarışı
4 dakika önce
Eşler arasında Artık Çekilmez Oldun yarışıKAYSERİ Erciyes Kayak Merkezi'nde Artık çekilmez oldun sloganıyla yapılan eşler arası kızak yarışmasında renkli görüntüler ortaya çıktı.
Eşler arasında Artık Çekilmez Oldun yarışı
KAYSERİ Erciyes Kayak Merkezi'nde Artık çekilmez oldun sloganıyla yapılan eşler arası kızak yarışmasında renkli görüntüler ortaya çıktı.
Erciyes Kayak Merkezi'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Artık Çekilmez Oldun sloganı ile yapılan yarışma 12 çiftin katılımı ile gerçekleşti. Tekir bölgesindeki kızak alanında gerçekleşen etkinlikte eşler piste çıktı. Yarışmada erkekler, eşlerini kızakla yokuş yukarı çekti. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı yarışmada Emel-Mustafa Deniz çifti birinci, Yeliz-Cemal Şahin çifti ikinci, Neslihan-Necmettin Kambur çifti ise üçüncülüğü elde etti. Dereceye giren çiftlere ödüllerini Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı takdim etti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:44 Kaynak: DHA
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