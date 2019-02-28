Son Dakika Haberleri: Kayseri Esnaf Oda Başkanlarından Kayseri Osb'ye Ziyaret

Kayseri Esnaf Oda Başkanlarından Kayseri Osb'ye Ziyaret

48 dakika önce

Kayseri Esnaf Oda Başkanları ve beraberindeki heyet, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ı makamında ziyaret etti.

Kayseri Esnaf Oda Başkanlarından Kayseri Osb'ye Ziyaret, System.String[]
Kayseri Esnaf Oda Başkanları ve beraberindeki heyet, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ı makamında ziyaret etti.

Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Ateş, Oto Sanatkarlar Odası Başkanı Şeyhi Odakır ve oda başkanlarından oluşan heyet Başkan Nursaçan'a başarılı hizmetlerinin devamını diledi.

OSB Başkanı Tahir Nursaçan; ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Kayseri OSB tarafından yürütülmekte olan mevcut ve hedeflenen projeler hakkında bilgiler verdi.

Nursaçan, "İldeki resmi kurumlar, STK'lar ve ilgili kurum ve kuruluşlarla uyum içerisinde görev yapıyoruz ve ortak projeler yürütüyoruz" dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:38 Kaynak: İHA

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