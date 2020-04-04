Kayseri "Evde kal" çağrısına uyuyor
6 saat önce
Kayseri'de kentin merkezi konumundaki noktalar "Evde kal" çağrısına uyulmasının etkisiyle boş kaldı.
Kayseri'de kentin merkezi konumundaki noktalar "Evde kal" çağrısına uyulmasının etkisiyle boş kaldı.
Kayseri'de vatandaşların büyük çoğunluğunun koronavirüs tedbirleri kapsamında, uzmanların "Evde kalın" çağrısına uyduğu gözlendi.
Tedbirler öncesinde günde binlerce insanın geldiği Cumhuriyet Meydanı, Kapalı Çarşı ve Mimarsinan Parkı, çağrı üzerine oldukça sakin olduğu görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 03:47 Kaynak: AA
Son Dakika Fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan uçuruma yuvarlandı Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,İspanya'nın tıbbi malzemelerine el konulduğu iddialarını yalanladı Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti