Tedbirler öncesinde günde binlerce insanın geldiği Cumhuriyet Meydanı , Kapalı Çarşı ve Mimarsinan Parkı, çağrı üzerine oldukça sakin olduğu görüldü.

Kayseri 'de kentin merkezi konumundaki noktalar "Evde kal" çağrısına uyulmasının etkisiyle boş kaldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan uçuruma yuvarlandı

Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı