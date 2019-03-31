Son Dakika Haberleri: Kayseri Evinde Kendini İple Astı

Kayseri Evinde Kendini İple Astı

37 dakika önce

Kayseri'de Mustafa A. (37), yalnız yaşadığı evinde kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

Kayseri'de Mustafa A. (37), yalnız yaşadığı evinde kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi. Olay, öğle saatlerinde merkez Kocasinan ilçesine bağlı Yeşilmahalle, İğdeli Sokakta meydana geldi. Kentte fabrikada işçi olarak çalışan Mustafa A.'dan, haber alamayan arkadaşları yaşadığı eve gitti. Eve giren arkadaşları, Mustafa A.'yı iple tavana asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Mustafa A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı haber alan yakınları eve gelerek gözyaşı döktü. Cenazesi hastane morguna kaldırılan Mustafa A.'nın 2 yıl önce annesini kaybettiği ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:06 Kaynak: DHA

İşçi, Kocasinan, Kayseri, Güncel
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