Kayseri Evinde Kendini İple Astı
37 dakika önce
Kayseri'de Mustafa A. (37), yalnız yaşadığı evinde kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi.
Kayseri
'de Mustafa A. (37), yalnız yaşadığı evinde kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi. Olay, öğle saatlerinde merkez Kocasinan
ilçesine bağlı Yeşilmahalle, İğdeli Sokakta meydana geldi. Kentte fabrikada işçi olarak çalışan Mustafa A.'dan, haber alamayan arkadaşları yaşadığı eve gitti. Eve giren arkadaşları, Mustafa A.'yı iple tavana asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Mustafa A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı haber alan yakınları eve gelerek gözyaşı döktü. Cenazesi hastane morguna kaldırılan Mustafa A.'nın 2 yıl önce annesini kaybettiği ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:06 Kaynak: DHA
Sünger Fabrikasında Korkutan Yangın! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi
Bakan Dönmez: Enerji Güvenliğiyle İlgili Ülke Genelinde Herhangi Bir Olumsuzluk Yok
Talihsiz Vatandaş, Cep Telefonunu Seçim Sandığına Düşürdü
Son Dakika! Türkiye Genelinde Oy Verme İşlemi Bitti, Sandıklar Açılmaya Başlandı