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Kayseri evlilik hazırlığındaki fabrika işçisi intihar etti

35 dakika önce

Evlilik hazırlığındaki fabrika işçisi intihar ettiKayseri'de evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen 22 yaşındaki Mehmet B., evlendikten sonra oturmak için kiraladığı evin mutfağında bulunan doğalgaz borusuna kendisini asarak yaşamına son verdi.

Evlilik hazırlığındaki fabrika işçisi intihar etti

Kayseri'de evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen 22 yaşındaki Mehmet B., evlendikten sonra oturmak için kiraladığı evin mutfağında bulunan doğalgaz borusuna kendisini asarak yaşamına son verdi.

Acı olay, sabah saatlerinde Talas İlçesi'ne bağlı Mehmet Timuçin Caddesi'ndeki 15 katlı apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Evlilik hazırlığı yapan Mehmet B., gece saatlerinde telefonda nişanlısı R.B. ile tartıştı. Sabah düğün hazırlığı için kiraladığı eve giden ve mobilya fabrikasında işçi olan Mehmet B., nişanlısına attığı mesajın ardından kiraladığı evin mutfak kısmında bulunan doğalgaz borusuna kendisini astı. Nişanlısının eve gelip durumu polise bildirmesinin ardından, polis evde Mehmet B.'nin cansız bedenini buldu. Yapılan incelemenin ardından Mehmet B.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mehmet B.'nin nişanlısı R.B. ise olay yerinde sinir krizi geçirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:37 Kaynak: DHA
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