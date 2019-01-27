Son Dakika Haberleri: Kayseri Eyt Derneği'nden Saadet Partisine Ziyaret

Kayseri Eyt Derneği'nden Saadet Partisine Ziyaret

1 saat önce

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Derneği temsilcileri, Saadet Partisi (SP) Kayseri İl Başkanlığını ziyaret etti.

Kayseri Eyt Derneği'nden Saadet Partisine Ziyaret, System.String[]
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Derneği temsilcileri, Saadet Partisi (SP) Kayseri İl Başkanlığını ziyaret etti.

Ziyarette konuşan SP İl Başkanı Mahmut Arıkan; "Emeklilikte yaşa, iktidara ve ortağına takılan EYT'li hemşehrilerimizi teşkilatımızda ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Saadet Partisinin temel düsturu adalettir. Burada hak ihlali durumu var, dolayısıyla adaletsizlik var. Bu durumun en kısa zamanda son bulmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziyarette, dernek temsilcileri emeklilikte yaşa takılanların sorunlarıyla alakalı Arıkan'a bilgiler verdi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:27 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kajunun Fiyatı El Yakıyor! Tanesi 17 Kuruşa Satılıyor Son Dakika! Erdoğan, AK Parti'nin Antalya Adaylarını Açıkladı! İşte Tam Liste

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'nın Zararı Yaklaşık 100 Milyon Lira, Gereği Neyse Yerine Getireceğiz CHP'de Şerdil Dara Odabaşı Krizi! Parti Tabanı Ayaklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 16:46:52. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri Eyt Derneği'nden Saadet Partisine Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]