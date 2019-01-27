Kayseri Eyt Derneği'nden Saadet Partisine Ziyaret

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Derneği temsilcileri, Saadet Partisi (SP) Kayseri İl Başkanlığını ziyaret etti.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Derneği temsilcileri, Saadet Partisi (SP) Kayseri İl Başkanlığını ziyaret etti.



Ziyarette konuşan SP İl Başkanı Mahmut Arıkan; "Emeklilikte yaşa, iktidara ve ortağına takılan EYT'li hemşehrilerimizi teşkilatımızda ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Saadet Partisinin temel düsturu adalettir. Burada hak ihlali durumu var, dolayısıyla adaletsizlik var. Bu durumun en kısa zamanda son bulmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Ziyarette, dernek temsilcileri emeklilikte yaşa takılanların sorunlarıyla alakalı Arıkan'a bilgiler verdi. - KAYSERİ

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